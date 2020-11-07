Зеленский призвал готовиться ко Дню восстановления контроля над границей с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент убежден в полном восстановлении контроля над участком границы на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки посетил отделение пограничной службы "Рассыпное" и призвал Госпогранслужбу готовиться до дня восстановления контроля над участком границы в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, государственная граница – это первый рубеж, на котором государство должно быть максимально эффективным, поэтому границы Украины должны быть обеспечены всеми техническими и информационными инструментами для защиты от врага. "Ни одного слабого места на границе не должно быть. Это стратегический вопрос для национальной безопасности Украины. Продолжающееся гибридное противостояние создает особые угрозы. И мы едва ли не единственные в Европе, кто действительно умеет противодействовать таким угрозам", – сказал президент.

Также глава государства убежден, что Украина восстановит контроль над участком границы в Донецкой и Луганской областях в полном объеме. "Это необходимая предпосылка безопасности для развертывания следующего позитивного политического процесса в Донецке и Луганске. Именно наши пограничники будут теми, кто засвидетельствует, что деокупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей состоялась в полном объеме", – резюмировал Зеленский.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенный украинской стороной в ТКГ "План действий по Донбассу" дает возможность провести выборы в ОРДЛО весной. По словам президента, для проведения голосования необходимо обеспечить безопасность.