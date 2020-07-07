Зеленский признался НАПК, что нарушил законодательство

Владимир Зеленский Офис президента

Нарушение касается существенных изменений в имущественном состоянии

Президент Украины Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции о нарушении им законодательства, поскольку он не уведомил о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, в прошлом году семья Зеленского получила денежные средства в счет погашения стоимости облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на приобретение ОВГЗ в сумме 5,2 млн грн.

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Как отмечается, поскольку стоимость этих облигаций превышала 50 прожиточных минимумов, согласно законодательству, Владимир Зеленский должен был подать в Реестр деклараций уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии в течение 10 дней со времени покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.

Известно, что Зеленский заявил о готовности нести ответственность за нарушение в соответствии с действующим законодательством, поскольку все граждане Украины равны перед законом.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что компенсирует штраф кофейне в Хмельницком за нарушение карантина независимо от решения суда.