Зеленский поприветствовал ратификацию соглашения с Канадой о теле- и кинопроизводстве

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото twitter.com/justintrudeau

Документ вступит в силу уже с 1 января

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал ратификацию Канадой соглашения о совместном аудиовизуальном производстве. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, документ позволит развивать индустрию в Украине, также реализовать теле- и кинопродукцию на международном уровне.

"Спасибо Канаде и лично премьер-министру господину Трюдо за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения. Она дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке. Уверен, это сделает наше двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще теснее", – сказал Зеленский.

Соглашение, которое вступит в силу с 1 января 2021 года, было подписано еще в июле 2019 года во время визита Зеленского в Канаду. Верховная Рада Украины ратифицировала документ в сентябре текущего года.

Согласно соглашению, украинские продюсеры могут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции при условии совместного производства. Аналогичная поддержка будет оказываться и канадским теле- и кинопроизводителям, которые будут снимать в Украине.

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Напомним, недавно Украина попросила Канаду посодействовать в получении вакцины от коронавирус COVID-19. В украинском МИД надеются на позитивное сотрудничество в вопросе получения препарата.