Зеленский - принцу ОАЭ: Коронавирус не должен разрушить международную торговлю между странами

Владимир Зеленский Офис президента

Отдельно собеседники обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украинский лидер поблагодарил эмиратскую сторону за гуманитарную помощь – высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.

Также президент высказал предложение активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной болезни в мире.

Отдельно собеседники обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности в сфере сельского хозяйства, развития дорожной и медицинской инфраструктуры в Украине.

"Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры – прежде всего, современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизнь продолжится, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас", – отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. В частности, стороны обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.