Зеленский приехал в Донецкую область, где проведет совещание по ТКГ

Также президент посетит украинских военных

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что Зеленский должен провести совещание и посетить украинских военных на линии разграничения. "Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 26 сентября, Владимир Зеленский находился со срочным визитом в Харьковской области, где произошла трагедия самолета АН-26, во время которой погибло 26 человек. В частности, президент посетил курсанта, выживший в катастрофе.

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Ранее сообщалось, что в парламентской фракции "Слуга народа" хотят перенести из Минска площадка ТКГ по Донбассу. Соответствующий вопрос парламентарии рассмотрят уже в понедельник, 28 сентября. Причиной рассмотрения переноса в монобольшенстве называют политическую ситуацию в Беларуси.