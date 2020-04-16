Зеленский прибыл с рабочим визитом в Закарпатскую область

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Закарпатской области Facebook Офиса Президента Украины

Президент будет наблюдать за проведением ротного тактического учения

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Закарпатскую область. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, президент будет наблюдать за проведением ротного тактического учения с тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Напомним, сегодня Зеленский подписал закон о создании единого счета для уплаты налогов.