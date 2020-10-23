live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент посетит военное учебное заведение и проинспектирует "Большую стройку"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что глава государства планирует посетить учебное заведение с усиленной военной подготовкой.

Кроме того, Зеленский должен ознакомиться с состоянием реализации Национальной программы "Большое строительство" в регионе.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько денег нужно для восстановления Донбасса. По его словам, никто не понимает полностью цифры о количестве вывезенных заводов, фабрик, и ситуации с шахтами.

Новости по теме: ГБР из-за пожаров в Луганской области подозревает в халатности руководство управления ГСЧС

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о содействии привлечению инвестиций в Донбасс и завершению вооруженного конфликта при условии введения свободной экономической зоны в регионе. Тогда президент добавил, что возможность введения СЭЗ не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Раскрытие всех вопросов "опросника Зеленского", визит президента в Турцию и ослабление ограничений в красной зоне: Главное за 16 октября В Кривом Роге завершилась подземная шахтерская забастовка Кабмин принял постановление о погашении долгов перед шахтерами Львовской области На 21-й день забастовки шахтеров администрация отказалась выполнить их требования. Протест продолжается
Loading...

программы канала ZIK

COVID-19 vs местные выборы. Реинтеграция Донбасса. Искусственные скандалы |
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Олег Волошин | Экономические связи и опросы на выборах |
Украина - Россия: Экономические отношения |
Приватизация. Речь Зеленского. Коронавирус не отступает | Детали дня | 20.10.20