Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Президент посетит военное учебное заведение и проинспектирует "Большую стройку"

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что глава государства планирует посетить учебное заведение с усиленной военной подготовкой.

Кроме того, Зеленский должен ознакомиться с состоянием реализации Национальной программы "Большое строительство" в регионе.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не знает, сколько денег нужно для восстановления Донбасса. По его словам, никто не понимает полностью цифры о количестве вывезенных заводов, фабрик, и ситуации с шахтами.

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о содействии привлечению инвестиций в Донбасс и завершению вооруженного конфликта при условии введения свободной экономической зоны в регионе. Тогда президент добавил, что возможность введения СЭЗ не касается временно оккупированных территорий Донбасса.