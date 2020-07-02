Зеленский прекратил деятельность Нацкомфинуслуг

Владимир Зеленский РБК-Украина

Указ вступает в силу со дня подписания

Президент Украины Владимир Зеленский выдал уках о прекращении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

“На выполнение Закона Украины “О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усовершенствования функций с государственного регулирования рынков финансовых услуг” постановляю прекратить Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации”, - говорится в сообщении.

Также президент постановил образовать комиссию по ликвидации регулятора, а Кабинет министров должен решить вопрос о собственности, которая находилась в користуваннчя органа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект 2788-д "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи", который предусматривает расширение финансовых услуг "Укрпочты"