Зеленский представил нового главу Кировоградской ОГА

Владимир Зеленский Офис президента

Андрей Назаренко ранее работал директором Регионального центра по инвестициям и развитию

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации - им стал Андрей Назаренко. Об этом глава государства заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - отметил он.

Зеленский добавил, что в стране "закон один для всех" и неприкасаемых нет.

"Даже, если это люди, которых назначил президент Украины. Наоборот, к таким людям внимание еще более пристальное", - подчеркнул он.

Отметило, Андрей Назаренко ранее работал директором Регионального центра по инвестициям и развитию.

25 августа Назаренко подал декларацию кандидата на должность председателя Кировоградской ОГА, а 26 августа правительство согласовало его назначение.

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Напомним, недавно председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь погорел на взятке в 2 миллиона гривен.

После этого президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке чиновника. "Украл-садись", отметил глава государства и подчеркнул, что закон один для всех, а Балонь должна понести наказание.

Того же дня главе Кировоградской ОГА сообщили о подозрении.

К слову, кроме Балоня, на коррупции также погорел его сообщник, руководитель патронатной службы председателя Кировоградской ОГА Сергей Шевченко, которого накануне отправили за решетку.