Зеленский предложил руководителям украинских каналов транслировать телеуроки для учащихся 5-11 классов

Фото: Офис президента

Глава государства отметил, что телеуроки будут показывать в прямых эфирах в наиболее удобное для детей время

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями украинских телеканалов и предложил им запустить общенациональный образовательный телевизионный проект для учащихся 5-11 классов, которые учатся дома из-за карантина.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Подобный проект будет предусматривать проведение и трансляцию видеоуроков от лучших педагогов по разным предметам школьной программы для 5-11 классов, а крупнейшие украинские телеканалы будут показывать их в своих эфирах в наиболее удобное для школьников время.

По словам главы государства, формат такого телевизионного проекта должен быть информативным, удобным для просмотра, а также интересен не только детям, но и их родителям.

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Предполагается, что телеуроки будут транслироваться как на общенациональных украинских каналах, так и в эфире ряда региональных каналов.

Кроме этого, они будут доступны в сети Интернет.

В частности, телеканал ZIK присоединяется к подобной инициативе. Об изменениях в сетке вещания канала будет объявлено дополнительно позже.

Напомним, как сообщалось ранее, президент Зеленский обратился к украинцам и призвал их оставаться дома.

Также отмечалось, что глава государства подписал закон о борьбе с распространением коронавируса.