Зеленский предлагает внести изменения в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на внеочередном заседании Верховной Ради, 4 марта 2020 года president.gov.ua

Документ обозначен президентом как неотложный

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины". Об этом говорится на сайте парламента.

Отмечается, что проектом предлагается внести изменения в ряд статей о чисто технической замене слов "Верховный Суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис Генерального прокурора" соответственно.

В настоящее время документ направлен на рассмотрение комитета.

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Напомним, ранее в Одессе активисты с лозунгами "Реформа обречена на провал" требовали новых лиц для Одесской прокуратуры.