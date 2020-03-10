Зеленский предлагает внести изменения в Таможенный кодекс в связи с реформой прокуратуры
Документ обозначен президентом как неотложный
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3194 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в связи с реформой прокуратуры и изменениями в системе судоустройства Украины". Об этом говорится на сайте парламента.
Отмечается, что проектом предлагается внести изменения в ряд статей о чисто технической замене слов "Верховный Суд Украины", "Генеральный прокурор Украины" и "Генеральная прокуратура Украины" словами "Верховный Суд", "Генеральный прокурор" и "Офис Генерального прокурора" соответственно.
В настоящее время документ направлен на рассмотрение комитета.
Напомним, ранее в Одессе активисты с лозунгами "Реформа обречена на провал" требовали новых лиц для Одесской прокуратуры.