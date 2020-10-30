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Зеленский предлагает Раде прекратить полномочия всех судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, решение КСУ "никчемное" и принято в условиях реального конфликта интересов

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной Рады. Документ определен как неотложный.

Как отмечается, глава государства просит признать решение КСУ от 27 октября, о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование, "ничтожным" и таким, что принято в условиях реального конфликта интересов.

Законопроект Владимира Зеленского предусматривает, что Закон Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовный кодекс Украины будут действовать в старой редакции, то есть той, что действовала до принятия КСУ решения от 27 октября.

Также президент выступил за прекращение полномочия всех судей.

"Полномочия состава Конституционного суда Украины, действующего на момент принятия решения Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года № 13-р/2020 по делу № 1-24/2020(393/20), прекращаются со дня вступления в силу этого закона", - отмечается в тексте документа, который сейчас передан на рассмотрение комитета Рады.

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Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. 

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В КСУ пояснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. Суд не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины принял решение обязать НАПК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников. 

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