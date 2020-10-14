Всегда возвращайтесь живыми: Зеленский поздравил военных с Днем защитника Украины

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Глава государства отметил, что сегодня все украинцы благодарят своих воинов за мирное небо и спокойный сон

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем защитника Украины. С поздравлениями глава государства выступил во время церемонии принесения клятвы лицеистами Киевского военного лицея им. Ивана Богуна. Трансляцию вел телеканал ZIK.

Президент поблагодарил военных за службу и храбрость и призвал всегда возвращаться живыми. "Сегодня мы все кланяемся нашим воинам за мирное небо и спокойный сон в украинских городах и селах. Согласитесь, мы очень быстро привыкаем к хорошему, воспринимаем это как обычное положение вещей...Есть те, кто с оружием в руках и днем, и ночью, и в жару, и в мороз защищает нашу Родину, чтобы все мы могли жить обычной жизнью, а Украина была самостоятельной и независимой", – сказал Зеленский.

Кроме того, глава государства отметил, что День защитника Украины – не только мужской праздник, ведь в украинской армии много женщин, а на защите страны, кроме военных, стоят медики и волонтеры. "Среди наших воинов много отважных, сильных женщин, девушек, которые наравне с мужчинами могут мужественно выполнять свой непростой долг, и они это делают. И сегодня мы благодарны им всем – храбрым мужчинам и женщинам, парням и девушкам из Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур, спасибо добровольцам, волонтерам, медикам и всем, кто служит Родине", – высказался президент.

Также Зеленский добавил, что после наступления мира страна не забудет войско, а будет о нем заботиться еще сильнее. "Я всегда подчеркиваю: наступление в Украине мира не означает, что мы перестанем заботиться о нашем собственном войске, наоборот, сегодня мы сосредоточены на максимальном развитии украинской армии, мы увеличиваем расходы на сектор безопасности и обороны Украины... Сегодня, как и в прошлом году, я буду на востоке с нашими бойцами. Я уверенно смогу им сказать, что у них растет достойная и сильная смена, новое поколение будущих защитников Украины. Я поздравляю всех вас с Днем защитника Украины. Мы отмечаем его в День украинского казачества и в день Покрова Пресвятой Богородицы. Мы знаем, что наши защитники достойно продолжают славные традиции казацкого войска, и верим, что пресвятая Богородица всегда будет оберегать и защищать вас. Крепкого здоровья вам и вашим семьям. Всегда возвращайтесь живыми. Слава украинским защитникам. Слава Украине!" – резюмировал президент.

Ранее сообщалось, что в среду, 14 октября, в центре столицы будет частично ограничено движение из-за проведения массовых мероприятий по случаю празднования Дня защитника Украины. Сегодня запланировано проведение велопробега и шествия.