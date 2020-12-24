Зеленский поздравил украинцев и всех христиан западного обряда с Рождеством

Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент призвал беречь себя и тех, кто рядом

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан западного обряда с Рождеством. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Офиса президента в Telegram.

По словам Зеленского, он поздравляет всех, кто сегодня проводит Святой вечер и встречает первую звезду на вечернем небе. "Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят. Пусть они наполнят наши сердца, а особенно теперь - когда завершается год, полный тяжелых испытаний. Мы держим дистанцию, но не отказываемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лице наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины", – сказал президент.

Также глава государства призвал беречь себя и тех, кто рядом. "Пусть с Рождеством в каждую семью придет мир в каждый дом – достаток, а на украинскую землю – тысячелетние мир и процветание. Желаю всем веселых, теплых, вкусных, а главное – здоровых Рождественских праздников! Берегите себя и людей рядом с вами! Христос родился! Славим его!" - высказался Зеленский.

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Напомним, за несколько дней до Нового года по григорианскому и новоюлианскому календарю отмечается Рождество, накануне которого Святой вечер – одно из самых торжественных христианских событий. О традициях празднования Святого вечера у верующих западного обряда читайте в нашем материале.