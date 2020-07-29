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Зеленский поздравил спецназовцев с профессиональным праздником

Владимир Зеленский РБК-Украина

Президент выразил уважение защитникам-спецназовцам, павшим в боях за независимость Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил силы специальных операций с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.

"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, поскольку они профессионально выполняют самые сложные и опасные боевые задачи. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо – преобладание качества над количеством.

Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - написал Зеленский.

Президент выразил уважение защитникам-спецназовцам, павшим в боях за независимость и суверенитет Украины.

"Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины!" - добавил Зеленский.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины.

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