Зеленский поздравил спецназовцев с профессиональным праздником
Президент выразил уважение защитникам-спецназовцам, павшим в боях за независимость Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил силы специальных операций с профессиональным праздником. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в Facebook.
"Силы специальных операций по праву называют военной элитой Украины, поскольку они профессионально выполняют самые сложные и опасные боевые задачи. Воины-спецназовцы всегда придерживаются своего кредо – преобладание качества над количеством.
Я поздравляю воинов-спецназовцев и ветеранов подразделения с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины", - написал Зеленский.
Президент выразил уважение защитникам-спецназовцам, павшим в боях за независимость и суверенитет Украины.
"Все мы благодарим воинов в серых беретах за достойное выполнение своей миссии по защите территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины!" - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский поздравил канцлера Германии Ангелу Меркель с днем рождения и поблагодарил за всестороннюю поддержку Украины.