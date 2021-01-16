Зеленский поздравил преемника Меркель с победой

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Глава Украины надеется на дальнейшее сотрудничество стран

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Армина Лашета с победой в выборах на пост главы немецкой партии Христианско-демократический союз. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Искренне поздравляю Армина Лашета с уверенной победой на выборах председателя партии ХДС! Желаю успехов в вашем труде ради процветания Германии", - отметил он.

Глава Украины добавил, что хотел бы и дальше сотрудничать с Германией.

"Надеюсь на дальнейшее укрепление и углубление украинско-немецкого партнерства на благо наших народов", - заверил президент Украины.

Армин Лашет стал преемником Ангелы Меркель. Она была первой женщиной на посту Федерального канцлера Германии. На эту должность ее выбирали четыре раза подряд. Меркель возглавляла ХДС с 2000 до 2018 года.

Щиро вітаю @ArminLaschet з упевненою перемогою на виборах голови партії @CDU! Зичу успіхів у вашій праці заради процвітання Німеччини. Сподіваюся на подальше зміцнення та поглиблення українсько-німецького партнерства на благо наших народів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2021

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Ранее сообщалось, что в Германии главу правительства земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета избрали главой правящей партии Христианско-демократический союз. Он опередил своего соперника Фридриха Мерца на 55 голосов.