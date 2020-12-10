Зеленский поздравил иудеев всего мира с праздником Хануки

Иллюстрированное фото - Ханука Фото из открытых источников

Президент обратился с пожеланием мира и радости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил иудеев всего мира с праздником Хануки. Соответствующее приветствие глава государства обнародовал в Twitter.

Зеленский в своей заметке пожелал иудеям продолжения магии и даров праздника. "Счастливой Хануки, праздника света и чудес! Искренние поздравления евреям всего мира! Пусть дух веселых праздников сопровождает вас в течение всего следующего года и приносит мир и радость в каждый дом. Желаю, чтобы магия Хануки никогда не заканчивалась, как и ее дары", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 8 декабря отмечается Ханука – иудейский праздник чуда, победы в войне между святостью и нечистотой. Это один из главных иудейских праздников, символ которого-светильник ханукия с зажженными восемью свечами. О традициях празднования Хануки можно прочитать в нашем материале.

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