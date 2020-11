Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США

По словам главы Украины, дружба двух страны становится только крепче

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил "демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом глава Украины сообщил в Twitter.

По словам Зеленского, дружба между Украиной и США становится крепче. "Поздравляю Джо Байдена, Камалу Харрис. Украина оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства с США. Украина и Соединенные Штаты Америки всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - говорится в сообщении.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger!