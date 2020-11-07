Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Владимир Зеленский Офис президента

По словам главы Украины, дружба двух страны становится только крепче

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил "демократа Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом глава Украины сообщил в Twitter.

По словам Зеленского, дружба между Украиной и США становится крепче. "Поздравляю Джо Байдена, Камалу Харрис. Украина оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства с США. Украина и Соединенные Штаты Америки всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - говорится в сообщении.

Congratulations to @JoeBiden @KamalaHarris! #Ukraine is optimistic about the future of the strategic partnership with the #UnitedStates. and have always collaborated on security, trade, investment, democracy, fight against corruption. Our friendship becomes only stronger! — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 7, 2020

Напомним, в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

Новости по теме: Премьер Канады Трюдо поздравил Байдена с победой на выборах президента

В то же время действующий президент США Дональд Трамп также отреагировал на заявления о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Он заявил, что выборы еще не закончены, а его штаб будет оспаривать результаты.