Зеленский появился на обложке свежего номера The Guardian

Также украинский президент дал интервью изданию

The Guardian

Известное британское издание The Guardian разместило на обложке своего свежего номера фото президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написала в своем Facebook его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Как отмечается, для печатного издания было сделано несколько фотографий с Владимиром Зеленским. На фото с обложки президент смотрит в сторону и поправляет пиджак. Также был снят портрет Зеленского в профиль. Еще на одном снимке украинский политик оперся на стол и улыбается.

Следует заметить, что кроме фото, президент также дал интервью британскому изданию, где обсудил актуальные вопросы. Так, в интервью Владимир Зеленский рассказал о проблеме коронавируса и карантине экс-министра здравоохранения Зоряны Скалецкой. Также он рассказал о новом правительстве и олигархах, и конечно же прокомментировал конфликт на Донбассе и отношения с Россией.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что у президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец конфликту на Донбассе.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский предполагает изменение политической ситуации в Российской Федерациий, поскольку все тоталитарные режимы имеют один конец.