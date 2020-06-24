Зеленский потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия главы комитета ВР по соцполитике из-за скандальных высказываний, – СМИ

В Офисе президента отреагировали на высказывание нардепа от "Слуги народа" Галины Третьяковой о "детях низкого качества". Об этом сообщает Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на собственный источник в Офисе президента.

По данным журналистов, президент Владимир Зеленский потребовал от Третьяковой принести официальные извинения, уточнив, что высказывания о "детях низкого качества" и "стерилизации женщин без высшего образования" являются ее персональной позицией.

Также, по словам источника СМИ, президент потребовал от Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", глава комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

В связи с этим постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин требует отставки нардепа.