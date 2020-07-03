Зеленский требует оценки действия ГБР по изъятию военных приборов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Глава государства взял ситуацию под личный контроль

Президент Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов дать оценку действиям работников Государственного бюро расследований (ГБР), которые изъяли военные приборы из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины, что поставило под угрозу боевую готовность частей противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщили в Телеграм-канале Офиса президента.

Отмечается, что глава государства обеспокоен вмешательством ГБР в деятельность Воздушных сил, которое напрямую влияет на выполнение задач по охране воздушного пространства Украины

"Руководителям СБУ и ГБР - немедленно предоставить соответствующую правовую оценку действиям своих сотрудников и принять исчерпывающие меры для минимизации возможных последствий. Ситуацию по этому вопросу беру под личный контроль", - заявил Зеленский.

Напомним, накануне следователи Государственного бюро расследований изъяли приборы, которые необходимы для работы системы наведения зенитных ракетных комплексов на цель.

3 июля следователи ГБР вернули ранее изъятые приборы и заявили о служебном расследовании, отстранив причастных от занимаемых должностей.