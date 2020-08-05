Зеленский посмертно наградил орденом погибшего вблизи Зайцевого военного медика

Владимир Зеленский Офис президента

Посмертные ордена получили еще четверо военных

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом "За мужество" III степени погибшего под Зайцевым военного медика Николая Илина. Соответствующий указ глава государства подписал 5 августа, передает пресс-служба Офиса президента.

"Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства", - сказал Зеленский.

Вместе с погибшим медиком, посмертные ордена получили старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Напомним, 22 июля в соборе Святого Александра в Киеве попрощались с погибшим под Зайцевым военным медиком Николаем Илиным. Почтить погибшего пришли его сослуживцы и друзья.

Известно, что Николай Ильин родился в 1984 году в Беларуси. В 2006 году он получил статус беженца в Эстонии, а за 10 лет – гражданство страны. Мужчина проходил военную службу в ВСУ на законных основаниях, ведь по закону иностранцы и лица без гражданства могут служить в украинской армии по контракту.

13 июля незаконные вооруженные формирования на востоке Украины обстреляли участок разведения и организовали ловушку для эвакуационной бригады, в результате чего он погиб.