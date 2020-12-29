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Зеленский после критики уволил заместителя секретаря СНБО Кривоноса

Генерал Вооруженных Сил Украины Сергей Кривонос Фото из открытых источников

Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Кривоноса с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом говорится в указе № 604/2020.

Отмечается, что Кривонос направлен в распоряжение Министерства обороны.

"Уволить Сергея Кривоноса с должности заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и направить его в распоряжение Министерства обороны Украины".

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на два месяца.

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