Зеленский поручил вынести реформу "Укроборонпрома" на рассмотрение СНБО
Концерн планируют превратить в современные холдинги с эффективной системой управления
Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание по реформированию "Укроборонпрома" и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову вынести этот вопрос на рассмотрение ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Отмечается, что во время встречи гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев презентовал дорожную карту реформирования концерна и доложил о первых результатах подготовки к трансформации. Сам "Укроборонпром" планируют превратить в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.
В то же время президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий концерна в государственном оборонном заказе во время согласования и утверждения этого документа на 2021 год.
Соответственно, профильному вице-премьер-министру Олегу Урусскому было поручено ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации законодательства относительно оборонных закупок. "Должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", – сказал Зеленский.
Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский назначил новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Ранее Гусев возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию.
Позже новоназначенный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что государственный концерн прекратит свое существование в 2021 году. Новый глава ведомства анонсировал создание холдинга "Оборонные системы Украины".