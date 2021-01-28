Зеленский поручил вынести реформу "Укроборонпрома" на рассмотрение СНБО

Укроборонпром 5 Канал

Концерн планируют превратить в современные холдинги с эффективной системой управления

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание по реформированию "Укроборонпрома" и поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову вынести этот вопрос на рассмотрение ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что во время встречи гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев презентовал дорожную карту реформирования концерна и доложил о первых результатах подготовки к трансформации. Сам "Укроборонпром" планируют превратить в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.

В то же время президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий концерна в государственном оборонном заказе во время согласования и утверждения этого документа на 2021 год.

Соответственно, профильному вице-премьер-министру Олегу Урусскому было поручено ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации законодательства относительно оборонных закупок. "Должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", – сказал Зеленский.

Напомним, в декабре президент Украины Владимир Зеленский назначил новым генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Гусева. Ранее Гусев возглавлял Херсонскую облгосадминистрацию.

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Позже новоназначенный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев заявил, что государственный концерн прекратит свое существование в 2021 году. Новый глава ведомства анонсировал создание холдинга "Оборонные системы Украины".