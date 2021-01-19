Зеленский поручил провести полный "тарифный" аудит в Киеве и по областям

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Отдельное внимание предписано уделить тарифам на газ и отопление

Президент Владимир Зеленский дал поручение заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенку проверить соответствие тарифной сетки на коммунальные услуги, в частности бытовой газ и отопление в регионах страны. Об этом сообщает Офис президента.

"Учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений относительно формирования тарифов на уровне городов и сел страны, а также беспочвенные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов сверх уровня, который уже вызывает большие вопросы с точки зрения справедливости, Глава государства поручает заместителю руководителя Офиса Президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в городе Киеве и всех областях Украины, сопоставить ценообразования за различные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах относительно завышенных тарифов и тарифной политики в целом", - говорится в сообщении.

Как отмечается, прежде всего проверка касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

Кроме этого, отдельное внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным "тарифным проектам" отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное.

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Также в Офисе президента подчеркнули, что задачей всех представителей системы государственной власти является работа в интересах граждан, а качество управленческой работы на местах не может измеряться перепиской и упоминаниями в СМИ, а имеет конкретное выражение в платежках.

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Напомним, накануне Кабинет министров Украины принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.