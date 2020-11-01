Зеленский поручил правительству разработать в Украине новую судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Новая реформа должна содержать очистку украинских судов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров разработать проект судебной реформы, которая будет содержать очищение украинских судов. Об этом говорится в статье украинского президента "Нельзя позволять украинским судам выбрасывать антикоррупционные достижения" для издания Financial Times.

Так, глава государства подчеркнул, что власть начинает расследование в отношении ряда лиц, которые действовали незаконно для уничтожения украинских антикоррупционных органов в интересах "влиятельных финансовых групп и иностранных сил".

"Я попросил правительство начать консультации и разработать широкую и амбициозную программу судебной реформы, которая будет включать очистку судов", - отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, недавно Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Впоследствии глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования были приняты не без внешнего вмешательства