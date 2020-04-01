Зеленский поручил направить помощь Италии

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

В страну направят бригады украинских медиков

Президент Украины Владимир Зеленский поручил направить в Италию бригады медиков для помощи в преодолении пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Отмечается, что ранее Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с медицинским персоналом.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и наилучшие условия работы в Италии", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

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Напомним, ранее Зеленский подписал закон относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.