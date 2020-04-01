Зеленский поручил направить помощь Италии
В страну направят бригады украинских медиков
Президент Украины Владимир Зеленский поручил направить в Италию бригады медиков для помощи в преодолении пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ОП.
Отмечается, что ранее Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с медицинским персоналом.
"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и наилучшие условия работы в Италии", – подчеркнул Зеленский.
В свою очередь глава МВД Арсен Аваков предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.
Напомним, ранее Зеленский подписал закон относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни.