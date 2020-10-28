Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия по ликвидации ОАСК

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Необходимая петиция набрала 25 тысяч голосов

Президент Украины Владимир Зеленский поручил начать консультации с Высшим советом правосудия по вопросу ликвидации Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает Офис президента.

"На днях набрала необходимое количество в 25 тысяч голосов граждан Украины петиция с просьбой к Президенту подать в Верховную Раду соответствующий законопроект о ликвидации Окружного административного суда города Киева", - говорится в сообщении.

Известно, что автор мотивировал такое обращение необходимостью немедленного обеспечения права граждан на справедливый суд, а также, цитируя текст петиции, свидетельством "глубоко укоренившейся в суде коррупции и практики неправосудности решений".

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В Офисе президента отметили, что порядок образования и ликвидации судов четко урегулирован на законодательном уровне. Так в соответствии с частью второй статьи 125 Конституции Украины, суд образуется, реорганизовывается и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду Украины Президент Украины после консультаций с Высшим советом правосудия.

Как отмечается, рассмотрев петицию, президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия, который имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию вокруг ситуации с Окружным административным судом города Киева.

"Президент предлагает начать необходимые консультации с Высшим советом правосудия для наработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации", - уточнили в Офисе президента.

Напомним, накануне Окружной административный суд Киева постановил, что директор НАБУ Артем Сытник должен передать свои полномочия одному из своих заместителей. Во исполнение решения суд установил срок 1 месяц.