Зеленский поручил ГСО охранять здание ГБР

Здание Государственного бюро расследований Фото из открытых источников

Указ вступает в силу с 29 января

Президент Владимир Зеленский подписал указ О государственной охране Государственного бюро расследований. Об этом говорится в соответствующем указе №40/2021.

"В соответствии со статьей 9 Закона Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" постановляю определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, дом Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киеве", - говорится в указе.

Поэтому управлению государственной охраны Украины поручается обеспечить осуществление государственной охраны дома Государственного бюро расследований и прилегающих к нему территорий.

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Напомним, недавно следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении председателю Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому. Ему инкриминируют совершение уголовных правонарушений против правосудия.