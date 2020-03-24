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Зеленский попросил КНР о дополнительной помощи для борьбы с COVID-19

Владимир Зеленский принял Посла КНР в Украине Фань Сяньжуна Офис президента

Глава государства попросил предоставить тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства

Во вторник, 24 марта, президент Владимир Зеленский встретился с новоназначенным Послом КНР в Украине Фань Сяньжуном и попросил китайское правительство предоставить Украине дополнительную помощь для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ОП. 

В частности, глава государства подчеркнул необходимость для государства дополнительных тест-систем, медицинского оборудования и лекарственных средств. 

Кроме этого, во время встречи были обсуждены возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества и привлечения в Украину инвестиций из Китая для реализации инфраструктурных проектов.

Одновременно в ОП подчеркнули, что Китай сейчас является одним из основных торговых партнеров Украины. Так, двусторонний товарооборот по итогам 2019 года составил 12,8 миллиардов долларов и имеет перспективы дальнейшего увеличения.

Напомним, накануне, 23 марта, в аэропорт "Борисполь" из китайского города Гуанчжоу прибыл самолет с партией тестов для выявления коронавирусной инфекции и другими средствами для борьбы с распространением COVID-19.

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