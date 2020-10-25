Зеленский пообещал сотрудничество победителям местных выборов

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, местная власть влияет на качество жизни больше главы государства

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями. Об этом он сообщил в Фейсбук.

По словам Зеленского, мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую гораздо больше, чем президент. "Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями", – написал президент.

Кроме того, глава государства отметил, что свободные выборы, которые имеет Украина, – это роскошь. "В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь – свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к большому сожалению, все еще влияют на результаты. А ведь мы точно движемся в правильном направлении. Каждые последующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - высказался Зеленский.

В то же время украинская молодежь, по мнению президента, часто не считает выборы важными, а украинцы имеют много предвыборных эмоций. "Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов у общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось! Хотим тишины и... правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике", – добавил Зеленский.

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходили местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и принимали граждан до 20:00. Также украинцы имели возможность ответить на 5 вопросов от Владимира Зеленского.

Телеканал ZIK вел онлайн-трансляцию голосования, где собраны все важные новости из регионов и столицы.