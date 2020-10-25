Зеленский пообещал сотрудничество победителям местных выборов
По словам президента, местная власть влияет на качество жизни больше главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями. Об этом он сообщил в Фейсбук.
По словам Зеленского, мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую гораздо больше, чем президент. "Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями", – написал президент.
Кроме того, глава государства отметил, что свободные выборы, которые имеет Украина, – это роскошь. "В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь – свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к большому сожалению, все еще влияют на результаты. А ведь мы точно движемся в правильном направлении. Каждые последующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - высказался Зеленский.
В то же время украинская молодежь, по мнению президента, часто не считает выборы важными, а украинцы имеют много предвыборных эмоций. "Мы все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга. Искать компромиссы. Сотрудничать. И поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов у общества безгранична. Если сегодня спросить у людей на улицах, что они думают о выборах, большинство украинцев откровенно скажет: да скорее бы все это закончилось! Хотим тишины и... правды. Ответственности. Искренности. Вот, кстати, чего до сих пор не хватает в нашей большой политике", – добавил Зеленский.
Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходили местные выборы. Избирательные участки начали свою работу с 8:00 и принимали граждан до 20:00. Также украинцы имели возможность ответить на 5 вопросов от Владимира Зеленского.
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