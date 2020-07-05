Зеленский пообещал решить проблемы ветеранов Одесской области

Владимир Зеленский во время встречи с ветеранами Офис президента

Президент отметил, что к решению проблем ветеранов необходимо привлекать Консультативный совет

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область пообщался с представителями ветеранских общественных организаций и поручил местным властям решить ряд важных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, во время встречи ветераны АТО, представители союза ветеранов инвалидов Афганистана и общественной организации "Сердца матерей Одесской области" рассказали президенту о проблемах, которые существуют в городе. А именно:

проблема установления мемориалов в Одесе честь погибших украинских героев;

вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации;

отсутствие центра психологической реабилитации для бывших бойцов в Одесской области;

вопросы справедливого обеспечения семей павших героев.

Заслушав ветеранов, президент отметил, что для решения насущных проблем необходимо привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

"Сейчас есть Совет. Мне кажется, что это правильный инструмент, чтобы все вопросы доводить до конца. Раньше в регионах мне задавали важные вопросы, не связанные с полномочиями Президента. А потом много вещей в бюрократической системе забывалось. Мы создали этот Совет, все выписываем, привязываем к срокам, к менеджменту, который за этим стоит", – пояснил Зеленский.

Кроме этого, глава государства поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю ОГА заняться указанными проблемами, после чего показать результаты этой работы.

Напомним, перед этим Владимир Зеленский заявил, что моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине, получат квартиры, а их социальное обеспечение является одним из главных задач.