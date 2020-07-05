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Зеленский пообещал решить проблемы ветеранов Одесской области

Владимир Зеленский во время встречи с ветеранами Офис президента

Президент отметил, что к решению проблем ветеранов необходимо привлекать Консультативный совет

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область пообщался с представителями ветеранских общественных организаций и поручил местным властям решить ряд важных проблем. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. 

Так, во время встречи ветераны АТО, представители союза ветеранов инвалидов Афганистана и общественной организации "Сердца матерей Одесской области" рассказали президенту о проблемах, которые существуют в городе. А именно:

  • проблема установления мемориалов в Одесе честь погибших украинских героев;
  • вопрос льгот на жилищно-коммунальные услуги для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации;
  • отсутствие центра психологической реабилитации для бывших бойцов в Одесской области;
  • вопросы справедливого обеспечения семей павших героев. 

Заслушав ветеранов, президент отметил, что для решения насущных проблем необходимо привлекать Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

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"Сейчас есть Совет. Мне кажется, что это правильный инструмент, чтобы все вопросы доводить до конца. Раньше в регионах мне задавали важные вопросы, не связанные с полномочиями Президента. А потом много вещей в бюрократической системе забывалось. Мы создали этот Совет, все выписываем, привязываем к срокам, к менеджменту, который за этим стоит", – пояснил Зеленский.

Кроме этого, глава государства поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю ОГА заняться указанными проблемами, после чего показать результаты этой работы.

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Напомним, перед этим Владимир Зеленский заявил, что моряки из Крыма, которые в 2014 году не изменили Украине, получат квартиры, а их социальное обеспечение является одним из главных задач.

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