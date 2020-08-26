Зеленский пообещал Помпео не допустить вмешательства Украины в американские выборы

Чиновники во время телефонного разговора обсудили сотрудничество между США и Украиной

Владимир Зеленский и Майк Помпео Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майком Помпео. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что чиновники обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования на Донбассе, а также обменялись мнениями по ситуации в Беларуси.

В частности, Зеленский заявил, что не допустит какого-либо вмешательства Украины в американский избирательный процесс. По его словам, любые попытки отдельных политиков сделать определенные заявления имеют четко выраженный провокационный след общих противников Украины и США.

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Кроме того, президент отметил важное значение для Украины сотрудничества с США в сфере безопасности. Зеленский рассказал об усилиях Украины для достижения прогресса в мирном урегулировании ситуации на Донбассе и поблагодарил за поддержку США. "31 день продолжается режим "тишины" на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке Европы и вашей", – сказал президент.

Что касается Беларуси, то Зеленский надеется на мирное урегулирование ситуации в стране, а также выразил надежду, что воля белорусского народа будет реализована в ближайшее время.

Напомним, сегодня, 26 августа, в Киев прилетел заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Биген. Во время визита он планирует встретиться с высшим руководством украинской власти.