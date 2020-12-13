Зеленский пообещал международным партнерам постепенный отказ Украины от угля ради спасения климата

Владимир Зеленский Офис президента

Президент рассказал, что в этом году Украина особенно почувствовала влияние от изменения климата

Президент Владимир Зеленский заявил о планах Украины уменьшить количество выбросов парниковых газов к 2030 году до 42% по сравнению с 1990 годом. Об этом он сообщил во время участия в Международном саммите климатических амбиций, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, Украина стремится согласовывать свою климатическую политику и законодательство с Европейским зеленым курсом и активизирует сотрудничество с ЕС в сферах энергоэффективности. "Долгосрочной целью Украины является достижение углеродной нейтральности. Будем прилагать усилия, чтобы максимально сократить время достижения этой цели", - сказал президент.

Также глава государства рассказал, что сейчас идет процесс пересмотра энергетической стратегии Украины, которая предусматривает развитие возобновляемой энергетики, постепенную замену ископаемых видов топлива, в частности угля. "Мы начали подготовку рамочной стратегии адаптации к изменению климата Украины до 2030 года. Документ будет координировать работу различных органов власти на национальном и местном уровнях. Украина есть и будет оставаться одним из активных и ответственных участников глобального процесса борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды", – высказался Зеленский.

Президент отметил, что в этом году в Украине особенно чувствовалось негативное влияние от изменения климата. Речь идет об уничтожении урожая в результате засухи, масштабных лесных пожаров на востоке и разрушительных паводков на западе. "Каждый житель планеты уже чувствует дыхание глобального потепления и несет потери из-за пассивного отношения к климатической политике", - рассказал Зеленский.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал ключевые экономические задачи на 2021 год. По его словам, сотрудничество с Международным валютным фондом имеет решающее значение для обеспечения макроэкономической стабильности в Украине.