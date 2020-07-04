Зеленский получил три списка кандидатов на должность председателя НБУ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Предложенные кандидатуры изучают через правоохранительные органы

Президент Украины Владимир Зеленский имеет три списка кандидатов на должность председателя Национального банка Украины, которые детально изучаются. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, глава государства встретился с представителями государственных и коммерческих банков, которые предложили ему кандидатуру на должность главы НБУ.

"Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми председателями государственных банков Украины, хотел от них получить и кандидатуру (председателя НБУ. – ред.), и их личное впечатление за эту ситуацию. Все довольно спокойно воспринимают увольнение председателя НБУ. Все не видят рисков", – заявил президент 4 июля во время общения с представителями СМИ в Одесской области.

Кроме этого, Зеленский добавил, что встретился с заместителями председателя НБУ и представителями коммерческих банков Украины, и сейчас изучает предложенные кандидатуры.

"Все три списка, которые предложили эти три "столы" банковского сектора, мы изучаем и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какие у них достаток и профессиональный уровень. От банкиров я уже это получил", – добавил глава государства.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка. Сейчас его обязанности временно исполняет первый заместитель Екатерина Рожкова.