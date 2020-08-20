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Зеленский подтвердил встречу советников "нормандской четверки"

Владимир Зеленский Офис президента

По словам президента, следующим шагом станет встреча лидеров стран

Страны-участницы "нормандской четверки" подтвердили готовность к проведению встречи советников, которые должны подготовить предстоящую встречу лидеров Германии, Франции, Украины и России по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом во время рабочего визита в Херсонскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК-Украина.

"Встреча советников лидеров стран-участниц нормандского формата подтверждена, следующим шагом станет встреча лидеров стран", - сказал Зеленский.

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Напомним, ранее представитель временно оккупированной территории Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины, журналист Сергей Гармаш заявил, что 28 августа 2020 года планируется встреча советников лидеров "нормандского формата".

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча помощников лидеров стран "нормандской четверки" готовится. По его словам, повестка дня встречи может быть достаточно предсказуемой. В частности, речь идет о ходе реализации ранее достигнутых договоренностей.

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