Зеленский подписал законопроект об освобождении закупок медицинских товаров от НДС

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Это позволит закупать больше медицинских товаров при имеющихся объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2539, которым предусматривается освобождение закупок медицинских товаров, которые осуществляются за счет средств государственного бюджета, от обложения налогом на добавленную стоимость.

Об этом стало известно из информации на странице данного законопроекта на сайте ВР.

Как говорится в тексте законопроекта, это "позволит закупать больше медицинских товаров при имеющихся объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения".

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Также в соответствии с ним, освобождение от налогообложения может стимулировать рост предложения на медицинские товары для закупок за средства госбюджета, что будет способствовать повышению конкуренции среди участников закупок и снижению стоимости товаров.

Как сообщалось ранее, глава государства Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с распространением коронавируса COVID-19 на территории страны.

Кроме того, отмечалось, что Зеленский обсудил с президентом Польши Дудой последствия пандемии коронавируса.