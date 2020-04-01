Зеленский подписал закон относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни

Владимир Зеленский Офис президента

Соответствующий законопроект был принят ВР во время внеочередного заседания 31 марта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении лечения коронавируса. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Соответствующий законопроект был принят ВРУ во время внеочередного заседания 30 марта. Документ предусматривает следующее:

возможность лечения человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом незарегистрированными лекарствами;

утверждение протоколов клинических исследований лекарств для лечения коронавирус в срок до 5 календарных дней;

принятие решений о государственной регистрации или об отказе в госрегистрации таких лекарств в срок, не превышающих 2 рабочих дней с даты поступления в Минздрав выводов относительно качества и безопасности лекарств;

проведение экспертизы материалов клинических испытаний лекарств для лечения COVID-19 в срок до 5 календарных дней.

Новости по теме: Рада поддержала назначение новых министров здравоохранения и финансов

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 669 человек, из них 17 - летальные случаи, 10 пациентов выздоровели.