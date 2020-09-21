Зеленский подписал закон об оздоровлении детей, требующих особого внимания

На мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Минсоцполитики

Согласно сообщению, документ обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Согласно закону, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Минсоцполитики.

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Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о расширение перечня льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха. На государственную поддержку могут рассчитывать, в том числе и дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.