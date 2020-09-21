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Зеленский подписал закон об оздоровлении детей, требующих особого внимания

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

На мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Минсоцполитики

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, документ обеспечивает поддержку льготных категорий детей путем финансирования из госбюджета их оздоровления и отдыха в детских заведениях, которые расположены в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, на побережье Черного и Азовского морей.

Согласно закону, в 2020 году на мероприятия по оздоровлению детей будет направлено 80 млн грн по новой бюджетной программе Минсоцполитики.

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Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о расширение перечня льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха. На государственную поддержку могут рассчитывать, в том числе и дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей.

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