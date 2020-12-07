Зеленский подписал закон об отсрочке обязательного применения РРО для ФЛП

Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Применение кассовых аппаратов отсрочено до 2022 года

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) относительно жалоб о нарушениях установленного порядка проведения расчетных операций в части суммы примененных штрафных санкций" № 1017-IX, который Верховная Рада приняла 1 декабря 2020 года. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, закон определяет предельные объемы доходов, непревышение которых является одним из условий применения субъектами упрощенной системы налогообложения соответствующих групп плательщиков единого налога, несмотря на установленные законом размеры минимальной заработной платы.

Также исключены нормы по применению механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных к субъектам хозяйствования штрафных (финансовых) санкций.

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Как отмечается, до 1 января 2022 года отсрочено обязательное применение РРО (ПРО) для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй – четвертой групп и объем дохода которых в течение календарного года не превышает предельного объема дохода, установленного для первой группы плательщиков единого налога, кроме тех, которые осуществляют деятельность в сферах с существенными рисками уклонения от налогообложения.

Кроме этого, документ отменяет штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в регистраторах расчетных операций (программных регистраторах расчетных операций).

Указанный закон до 1 января 2022 года продолжает применение сниженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО (ПРРО) при проведении расчетных операций.

Напомним, на прошлой неделе народные депутаты проголосовали за законопроект №4429, который предусматривает помощь физическим лицам-предпринимателям во время локдауна - выплату по 8 тысяч гривен единовременного пособия.

Впоследствии соответствующий законопроект подписал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.