live
Новости » Политика Читати новину українською

Помощь по частичной безработице в Украине расширяют: Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Документ касается безработных и бывших участников АТО/ООС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в законодательство, который направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности, во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что теперь право на получение пособия по частичной безработице в случае потери дохода из-за карантина будут иметь и граждане, получающие пенсии. Также документ урегулировал отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением статуса безработного и получением пособия по безработице.

В то же время уволенные после участия в АТО/ООС военнослужащие будут иметь право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

Новости по теме: Зеленский подписал указ о подготовке мероприятий к 35-летию Чернобыльской катастрофы

Напомним, недавно Верховная Рада Украины поддержала законопроект о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). За соответствующий документ проголосовали 287 парламентариев.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Потеря Харькова. Статус Донбасса. Медицина. Торговля с ЕС. Тарифы | Мы все - украинцы | 17.12.20
Не стало Кернеса. Новые министры. Снятие льгот. Коронавирус в Украине | Детали дня | 17.12.20
Не стало Геннадия Кернеса. Дальнейшая судьба Харькова | Ток-шоу
Столкновения на митинге предпринимателей. Бюджет-2021. Выборы в США. Дела Майдана | Ток-шоу
Бюджет принят! Столкновения на Майдане. COVID-19 в мире. Трагическое селфи | Детали дня | 15.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу