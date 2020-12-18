Помощь по частичной безработице в Украине расширяют: Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Документ касается безработных и бывших участников АТО/ООС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон О внесении изменений в законодательство, который направлен на усиление социальной защиты и поддержки граждан, в частности, во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Отмечается, что теперь право на получение пособия по частичной безработице в случае потери дохода из-за карантина будут иметь и граждане, получающие пенсии. Также документ урегулировал отдельные процедурные вопросы, связанные с приобретением и подтверждением статуса безработного и получением пособия по безработице.

В то же время уволенные после участия в АТО/ООС военнослужащие будут иметь право на одноразовое получение ваучера, который может быть использован для получения услуг по переподготовке, специализации, повышению квалификации по профессиям и специальностям в приоритетных видах экономической деятельности.

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Напомним, недавно Верховная Рада Украины поддержала законопроект о социальной защите населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19). За соответствующий документ проголосовали 287 парламентариев.