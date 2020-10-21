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Зеленский подписал закон "О разведке"

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Президент подчеркнул, что поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать выявлению и нейтрализации угроз

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой Закон Украины "О разведке". Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки получать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.

"Следует помнить, что вопрос разведки является приоритетом, а материалы разведчиков – основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон – не только новые возможности и новые способности для разведки, но и большая ответственность для государства, которая требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации", – добавил Зеленский.

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Напомним, 17 сентября народные депутаты поддержали во втором чтении законопроект №2412-д "О разведке". Отмечается, что документ получил 258 голосов "за" из 225 необходимых. Отныне Служба безопасности Украины не входит в перечень разведывательных органов, а является лишь субъектом разведывательного сообщества.

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