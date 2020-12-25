Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности НАЗК

Владимир Зеленский Фокус

Восстанавливаются полномочия НАПК и в отношении судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Он предусматривает восстановление полномочий НАЗК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Документ вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которым обеспечивается полноценное функционирование НАЗК, ведомство наделяет необходимыми полномочиями и правами.

Закон прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В КСУ пояснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. Суд не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.