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Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности НАЗК

Владимир Зеленский Фокус

Восстанавливаются полномочия НАПК и в отношении судей КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о разблокировании деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Он предусматривает восстановление полномочий НАЗК, в том числе в отношении судей и судей Конституционного суда. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Документ вносит изменения в ЗУ "О предотвращении коррупции", которым обеспечивается полноценное функционирование НАЗК, ведомство наделяет необходимыми полномочиями и правами.

Закон прописывает порядок реагирования агентства на выявление нарушений соответствующего закона, выявление признаков коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений. Устанавливаются особенности такого реагирования в случае совершения данных действий судьями или судьями КСУ.

В законе предусмотрен открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов. 

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 

В КСУ пояснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. Суд не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

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