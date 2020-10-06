Зеленский подписал закон о продлении моратория на взыскание имущества по кредитам в валюте

Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Действие маратория продлено до 21 апреля 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно моратория на взыскание имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" №895-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Как сообщается, документом продлевается до 21 апреля 2021 года действие моратория на взыскание указанного имущества граждан Украины и устанавливается запрет на принудительное взыскание имущества, если оно используется как место постоянного жительства заемщика или является объектом незавершенного жилищного строительства.

Мораторий продлен учитывая ситуацию, в которую попали заемщики из-за обесценивания национальной валюты с 2008 года, и, как следствие, невозможность оплачивать кредиты в иностранной валюте по текущим валютным курсом.

"Также устанавливается запрет на принудительное взыскание иного имущества (имущественных прав) по договорам ипотеки из лиц, имеющих обязательства по кредитам, предоставленным в иностранной валюте, и запрет кредитным учреждениям отступать в пользу другого лица свои права требования к заемщику", - добавили в Офисе президента.

Кроме того, соответствующий Закон будет способствовать защите имущественных прав граждан ввиду ухудшения их финансового положения из-за вспышки коронавирусной болезни и введения в связи с этим ограничительных мер. Документ окажет поддержку гражданам Украины, которые имеют невыполненные обязательства по кредитным договорам в иностранной валюте.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте.

Впоследствии, Верховная Рада приняла закон о моратории на взыскание имущества граждан, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте. Нардепы одобрили закон с предложениями президента.