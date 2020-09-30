live
Новости » Политика Читати новину українською

Зеленский подписал закон о предоставлении строительной продукции на рынке

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Закон будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предоставлении строительной продукции на рынке". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно пояснительной записке, документ предусматривает гармонизацию условий функционирования отечественного рынка строительной продукции с европейскими правилами. Вместе с тем, закон определяет правовые и организационные основы введения в обращение или предоставления строительной продукции на рынке.

Также закон устанавливает требования к сооружениям и вводит механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам сооружений и строительной продукции.

Утверждается, что эта инициатива:

  • поможет исключить попадание фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок;
  • будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке;
  • будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины;
  • будет способствовать повышению безопасности и надежности зданий и сооружений;
  • будет способствовать внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам сооружений и строительной продукции.

Новости по теме: Минцифры открыло данные из Реестра строительной деятельности

Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об образовании Совета социального развития регионов. Согласно документу, новый орган создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг.

Возглавит этот орган заместитель руководителя Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Годовщина расстрелов в Бабьем Яре, прощание с погибшим в катастрофе Ан-26 и очередное подозрение Микитасю: Главное за 29 сентября Дело о крушении Боинга МН17: Что нового показал очередной этап судебных слушаний в Нидерландах Снова на ножах: Почему возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном "Тайная" инаугурация Лукашенко: Без народа и телетрансляции, с арестами протестующих и под возмущение Европы
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Вадим Рабинович | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Константин Грищенко | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Катастрофа под Харьковом: каковы причины падения самолета Ан-26 с курсантами | Ток-шоу