Зеленский подписал закон о предоставлении строительной продукции на рынке
Закон будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О предоставлении строительной продукции на рынке". Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно пояснительной записке, документ предусматривает гармонизацию условий функционирования отечественного рынка строительной продукции с европейскими правилами. Вместе с тем, закон определяет правовые и организационные основы введения в обращение или предоставления строительной продукции на рынке.
Также закон устанавливает требования к сооружениям и вводит механизмы обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам сооружений и строительной продукции.
Утверждается, что эта инициатива:
- поможет исключить попадание фальсификата и опасной продукции на отечественный рынок;
- будет способствовать созданию условий для свободного передвижения товаров и услуг на рынке;
- будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности Украины;
- будет способствовать повышению безопасности и надежности зданий и сооружений;
- будет способствовать внедрению механизмов обеспечения взаимосвязи нормативных требований к инженерным и конструктивным системам сооружений и строительной продукции.
Напомним, ранее Владимир Зеленский подписал указ об образовании Совета социального развития регионов. Согласно документу, новый орган создается с целью обеспечения гарантий социальной защиты населения, доступности и качества социальных услуг.
Возглавит этот орган заместитель руководителя Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения.