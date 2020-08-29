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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты

Владимир Зеленский

 Офис президента

Соответствующий закон был подписан 29 августа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об увеличении минимальной заработной платы для украинцев. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

В частности, документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установление ее с 1 сентября текущего года на уровне 5 тыс. грн в месяц.

В Офисе президента подчеркнули, что президент инициировал этот закон с целью улучшения качества жизни граждан путем повышения уровня доходов работающего населения.

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Напомним, 25 августа Верховная Рада Украины поддержала законопроект об увеличении минимальной заработной платы для украинцев. Соответствующее решение поддержали 295 нардепов.

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