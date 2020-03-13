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Зеленский подписал закон о полном общем среднем образовании

Фото из открытых источников

Закон гарантирует равный доступ к образованию для всех учащихся и предполагает больше возможностей для школ в использовании собственных средств

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная Рада приняла 16 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, соответствующий документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была начата в 2017 году.

"Закон "О среднем образовании" предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учреждениями образования. Кроме того, новый закон детализирует положения закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и вводит три языковые модели для получения образования в учреждениях среднего образования", - отметила пресс-служба главы государства.

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В законе, в частности, прописаны три модели: 

- Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в языковой среде своего языка и не имеют государства, которая могла бы защищать этот язык. Прежде всего речь идет о крымских татарах, для которых заложено обучение на языке коренного народа с первого до 11 (12) класса наряду с изучением украинского языка;

- Вторая модель рекомендована для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС. Она предусматривает обучение материнским языком в начальной школе наряду с изучением государственной; начиная с пятого класса, не менее 20% годового объема учебного времени преподавание будет осуществляться на украинском языке с постепенным увеличением объема до 40% в 9 классе; со старшей школы не менее 60% годового объема учебного времени в этих заведениях преподавание будет осуществляться на государственном языке;

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- Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины и касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к одной из украинской языковой семьи, а также проживающие преимущественно в среде собственной речи (русский язык). Эта модель предполагает, что с пятого класса не менее 80% учебного времени преподавание будет осуществляться на государственном языке.

"С принятием закона "О среднем образовании" Украина подтвердила приверженность своим международным обязательствам по обеспечению прав национальных меньшинств", - добавили в президента.

Ранее сообщалось, что Венгрия хочет, чтобы Украина пересмотрела языковые положения закона о среднем образовании. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сиярто, Венгрия может даже профинансировать улучшения изучения венграми Закарпатья украинского языка при условии, если Украина пересмотрит языковые нормы образовательных законов.

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