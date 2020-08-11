Зеленский подписал закон о поддержке кинопроизводства

Владимир Зеленский Офис президента

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео- и кинопроизводства" № 821-IX. Закон облегчит налоговую нагрузку на производителей видеоконтента. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Закон вносит изменения и дополнения в пункт 186.3 ст. 186 Налогового кодекса, которым освобождается от налогообложения НДС в Украине экспорт услуг по производству и просмотру видео-, кино-, анимационных (мультипликационных) фильмов, телевизионных программ, рекламных роликов, фоторекламных материалов, компьютерной графики", - говорится в сообщении.

Таким образом закон облегчает налоговую нагрузку на производителей видеоконтента. Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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