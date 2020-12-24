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Зеленский подписал закон о наказании за ложь в декларации

Владимир Зеленский Офис президента

Теперь закон должен быть опубликован для вступления в силу

Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением КС. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и закон "О предотвращении коррупции".

Закон предусматривает штрафы и ограничение свободы за недостоверное декларирование или умышленное непредставление декларации.

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Напомним, 4 декабря Верховная Рада Украины поддержала проект закона, который предусматривает ответственность за недостоверное декларирование. Соответствующий законопроект поддержали 289 нардепов.

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