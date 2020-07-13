Зеленский подписал закон о господдержке креативной индустрии

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Верховная Рада приняла закон №692-IX во втором чтении 16 июня. "За" проголосовали 343 нардепа

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма, малого и среднего бизнеса в связи с действием ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Креативные индустрии, учреждения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому нуждаются в не меньшей поддержке, чем традиционные отрасли бизнеса", – отметил глава государства во время подписания документа.

Как отмечается, Верховная Рада приняла закон №692-IX во втором чтении 16 июня. Его поддержали 343 народных депутата. Документом устанавливается уменьшение платы за аренду имущества по требованию нанимателя учреждения культуры, который осуществляет предпринимательскую деятельность с использованием этого имущества, в течение всего времени, когда оно не могло использоваться.

Также документ предоставляет дополнительные возможности для радио через упрощение процедур путем внесения изменений в закон Украины "О рекламе".

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"Важно, что документ также распространяет господдержку кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроектов. Отмечается, что для национальных игровых, анимационных, документальных фильмов, фильмов для детской аудитории (с учетом художественной и культурной значимости), фильмов художественной и культурной значимости (авторских), телевизионных фильмов, сериалов и фильмов-дебютов она может быть в объеме до 100% включительно общей сметной стоимости", - добавили в ОПУ.

Кроме того, вносятся изменения в закон Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества" с целью упорядочения оказания учреждениями культуры платных услуг в сфере культуры и искусств.

Сообщается, что Кабинет министров в течение месяца со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить порядок и условия предоставления государственной поддержки кинематографии в форме государственной субсидии на развитие кинопроекта. Также правительство должно утвердить перечень платных услуг, которые могут предоставляться государственными и коммунальными учреждениями культуры, не являющимися арендой.

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Напомним, ранее министр культуры Александр Ткаченко заявлял, что в Украине вследствие карантинных мероприятий по противодействию распространению коронавируса доходы всех сфер культуры упадут более чем на половину.